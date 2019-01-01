الاتحاد الدولي يصدر قرارً جديداً بخصوص منع تشيلسي من الانتقالات

تقليص عقوبة البلوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدر الاتحاد الدوري لكرة القدم بياناً أعلن فيه تخفيض عقوبة تشيلسي المتعلقة بمنعه من الانتقالات في الصيف والشتاء المقبلين.

تشيلسي كان قد تم عقابه بسبب صفقاته مع اللاعبين تحت السن في السنوات الأخيرة بحرمانه من دخول الميركاتو القادم والذي يليه، ولكنه قدم استئنافاً على القرار.

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وأعلن الاتحاد الدولي أن العقوبة الرئيسية بمنع تشيلسي من شراء اللاعبين ستبقى نافذة، ولكن سيتم السماح له بضم اللاعبين دون 16 عاماً.

وأكد البيان أن تشيلسي لن يُسمح له بضم أن لاعبين جدد في انتقالات الصيف المقبلة، أو الشتاء القادم، ولكن يحق له بيع اللاعبين دون قيود.

وبحسب التقارير الإنجليزية، فينتظر أن يرفع تشيلسي تظلمه لمحكمة التحكيم الرياضية من أجل رفع الحظر عنه في الانتقالات.

ويلعب تشيلسي مساء الخميس مع إينتراخت فرانكفورت ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً.