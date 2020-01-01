الاتحاد الدولي يسمح للأندية برفض انضمام اللاعبين للمنتخبات

الوثيقة الجديدة تخص البطولات التي ينظمها الاتحاد فقط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموافقة على منح اللاعبين أحقية عدم الانضمام للمنتخبات الوطنية طوال عام 2020.

اللوائح الحالية تلزم اللاعبين بالانضمام لمعسكرات المنتخبات خلال مباريات الأجندة الدولية، في حالة الاستدعاء الرسمي لهم من المدربين.

الأوضاع الحالية والأزمة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، وانتقال الوباء لبعض اللاعبين أثناء السفر، دفع الاتحاد لتغيير هذه القوانين.

المزيد من الفرق

وجاء ذلك في البروتوكول الذي تم وضعه مع 211 اتحاداً وطنياً بمختلف القارات، للتعامل مع الظروف الحالية.

ويأتي ذلك بهدف تخفيف المخاطر المتعلقة بالوباء، مع حصول بعض اللاعبين على الاستثناءات اللازمة من أجل السفر الدولي.

ووفقاً للائحة الجديدة، سيحق للأندية رفض ذهاب أي لاعب للاستدعاء الوطني، في حالة خضوعه لحجر صحي أو عزل منزلي لمدة 5 أيام على أقل تقدير.

ومن الممكن أيضاً أن ترفض الأندية ذهاب اللاعبين للمنتخبات، في حالة وجود قيود على عمليات النقل إلى الدولة التي سيسافر لها كل لاعب، مع عدم توافر الاستثناء اللازم لعبور الحدود.

ريال مدريد ضد إنتر ومونشنجلادباخ .. حينما حقق الملكي أفضل عودة أوروبية

رونالدو يواجه ميسي - فليرحم الجسد هذه المرة

وتنطبق خاصية عدم الإفراج عن اللاعبين، على المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي فقط، مثل تصفيات كأس العالم قطر 2022، مما يعني عدم تطبيقها على دوري الأمم الأوروبية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي.

وأخيراً تنص الوثيقة الجديدة على العديد من الإجراءات لحماية صحة اللاعبين والأعضاء بشكل عام، مثل مراقبة اللاعبين والحكام بكل ما يخص نظافة اليد والتباعد الاجتماعي.