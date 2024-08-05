الاتحاد الدولي للملاكمة يفجر واقعة قديمة لإدانة إيمان خليف .. والجزائر ترد ببيان قوي

الجزائر تعرف تمامًا كيف تدافع عن بطلتها..

أقام الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن القضية الجدلية المثارة حاليًا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الخاصة بـ"الأهلية الجنسية" للجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج.

الأزمة تفجرت بالأساس قبل مواجهة الجزائرية للإيطالي أنجيلا كاريني في الأولمبياد الحالية، إذ بدأت الإيطاليون للترويج لادعاءات إجراء إيمان لعملية "تحول جنسي"، وأنها ليست أنثى وهو ما يمنع مواجهتها للنساء.

المواجهة أقيمت وقتها بشكل طبيعي في ظل دفاع اللجنة الأولمبية الدولية عن خليف إلا أن الإيطالية انسحبت عقب انطلاق القتال بثوانٍ معدودة، لتتأهل الجزائرية لدور ربع النهائي، حتى وصلت حاليًا لنصف النهائي المقرر خوضه غدًا الثلاثاء.

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لكن في ليلة نصف النهائي الحاسمة، قرر الاتحاد الدولي للملاكمة الخروج للهجوم على إيمان والتايوانية، خاصةً وأنه هو من استبعدهم من المشاركة في كأس العالم 2023 بداعي عدم "الأهلية الجنسية".

اتحاد الملاكمة زعم في مؤتمره أن إيمان ولين يو تينج تحملان كروموسومات XY، ليزعم بالتبعية أنهما ذكرين.

ودعم الاتحاد موقفه بواقعة ترجع لكأس العالم للملاكمة عام 2022، قائلًا: "خضعت وقتها إيمان ونظيرتها التايوانية لاختبار الكروموسومات من قبل مختبر مستقل في تركيا (أسطنبول)، بعدما تلقينا شكاوى من المدربين والملاكمين خلال البطولة، ثم تم اختبارهما مرة أخرى في الهند خلال كأس العالم 2023 لتوضيح وتأكيد النتائج السابقة، وثبت وجود كروموسومات XY لديهما، وتم إخطارهما بنتائج الاختبار".

وأضاف: "تم منح خليف ويو تينج فرصة للاستئناف على نتائج الاختبارات أمام محكمة التحكيم الرياضية، وعرض الاتحاد الدولي للملاكمة دفع غالبية التكاليف لتسهيل الاستئناف، لكن التايوانية لم تستأنف، وإيمان استأنفت ثم قررت سحبت استئنافها بعد ذلك".

واختتم: "لم نتحقق مما لديهم بين أرجلهما، لا نعرف هل ولدوا هكذا أم قام بتغيير بعض الأشياء!".

هذا المؤتمر ردت عليه اللجنة الأولمبية الجزائرية مشددة على عدم شرعية الاتحاد الدولي للملاكمة، وعدم وجود أي صلة له بالألعاب الأولمبية، رافضة ادعاءاته بالكامل.

وجاء نص البيان كالتالي:

نود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي أن الجزائر ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA). نحن لا نعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية. بطلتنا، إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة.

إلى كل الجزائريين، نؤكد لكم أن تصريحات الاتحاد الدولي للملاكمة لا تعدو كونها كلمات جوفاء وزوبعة في فنجان، ولا تأثير لها على مستقبل بطلتنا أو مسيرتها الأولمبية. بعثتنا وإيمان خليف نفسها تواصلان التركيز ولا تأبهان لهذا الكلام الفارغ من الاتحاد الدولي للملاكمة.

نحن نقف بثبات مع إيمان خليف ولن نتأثر بالمنظمات غير الشرعية. عزيمتنا لا تتزعزع، ودعمنا لرياضيينا لا حدود له.

شكرًا لتفهمكم ودعمكم المستمر. ابقوا أقوياء وواثقين بأبطالنا!

يذكر أن إيمان خليف من المقرر أن تخوض مواجهة نصف النهائي غدًا الثلاثاء أمام التايلاندية جانجيم سوانافينج، لتضمن ميدالية في الأولمبياد (برونزية على أقل تقدير).