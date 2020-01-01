أخبار الاتحاد اليوم | ملعب مواجهة الشباب العربية، ومغادرة هنريكي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يطلب مواجهة الشباب على ملعب الجوهرة المشعة

طلب الاتحاد لعب مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال المقرر إقامتها يوم 4 يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية .

ملعب الجوهرة المشعة يخضع حاليًا لعمليات صيانة وزراعة شتوية من المتوقع أن تنتهي في منتصف يناير القادم، وهو ما يجعل تلبية طلب الاتحاد صعب للغاية، ولذا تُرجح المصادر إقامة المباراة العربية على ملعب الملك عبد العزيز في الشرائع في مكة المكرمة.

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بريجوفيتش يُسجل بعد 14 مباراة

أحرز ألكساندر بريجوفيتش هدف الاتحاد الوحيد في مرمى الشباب خلال مباراة الأمس في الدوري السعودي.

الهدف هو الأول للمهاجم الصربي منذ هدفه ضد الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي الموسم الماضي، وقد خاض بعدها 14 مباراة لم يُسجل خلالها أبدًا.

بريجوفيتش سجل هدفين مع العميد بعيدًا عن الدوري خلال تلك الفترة، واحد في البطولة العربية والثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يُعلن مغادرة هنريكي جدة

أعلن الاتحاد مغادرة لاعب وسطه برونو هنريكي مدينة جدة عائدًا إلى بلاده البرازيلي بسبب ظروف عائلية خاصة به.

وأوضح النادي أن عقده مع اللاعب البرازيلي يتضمن بندًا يسمح له بالعودة إلى بلاده والبقاء هناك لمدة 10 أيام خلال تلك الفترة، وذلك للوقوف بجوار زوجته التي تستعد لولادة طفلهما الأول.

سعود عبد الحميد: كنا بحاجة للفوز، والمباراة كانت متكافئة

قال سعود عبد الحميد مدافع الاتحاد أن المباراة أمام الشباب كانت متكافئة، مشيرًا إلى أسفه لعدم تحقيقهم الفوز الذي كانوا بحاجة له.