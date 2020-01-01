أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يُواجه الضغط بالتدوير، والعميد الأكثر التزامًا باللعب النظيف

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

التدوير سلاح كاريلي لمواجهة ضغط المباريات

يستعد الاتحاد للدخول في مرحلة حاسمة من عُمر الموسم الحالي في الدوري السعودي والبطولة العربية، إذ سيخوض بعد استئناف الدوري السعودي وحتى نهاية ديسمبر القادم 7 مباريات مهمة، 6 منها في الدوري بجانب مواجهة الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

المدرب فابيو كاريلي وضع بالفعل خطة خاصة للتعامل مع تلك الفترة حتى لا تتكرر أخطاء الموسم الماضي، وقد أكدت المصادر المتابعة أنه سيتبع نظام التدوير بين اللاعبين لتفادي الإصابات العضلية والإرهاق.

المزيد من الفرق

الاتحاد الأكثر التزامًا باللعب النظيف في الدوري السعودي

أظهرت إحصائيات شركة أوبتا المزود الرسمي لرابطة الدوري السعودي بالأرقام والإحصائيات الخاصة بالبطولة أن الاتحاد هو أكثر الفرق التزامًا باللعب النظيف، إذ لم يحصل لاعبوه سوى على 3 بطاقات صفراء ولم يرتكبوا سوى 49 خطأً.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

النقاط التأديبية المسجلة ضد الاتحاد هي الأقل في الدوري السعودي حتى الآن وبلغت 58 نقطة، ويحتل الهلال المركز الثاني بـ59 نقطة.

الاتحاد يُنظم عمل موظفيه

نظمت إدارة الاتحاد مواعيد العمل للموظفين في النادي وفق الحاجة لهم، وقد وُزعوا على فترتين صباحية ومسائية بواقع 8 ساعات عمل للموظفين الرسميين و6 ساعات للمتعاونين استنادًا إلى نظام مكتب العمل المعمول به.

ويأتي ذلك بعد الإنذار الذي وجهه فريق عمل استراتيجية دعم الأندية إلى الاتحاد وأربعة أندية أخرى هي الهلال والنصر والأهلي والقادسية لعدم وجود الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال ساعات العمل الرسمية.

كاريلي يُجرب الشباب في ودية العين

منح البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد الفرصة لعدد من لاعبي فريق الشباب بالنادي للمشاركة في المباراة الودية أمام العين، والتي أقيمت مساء أمس وانتهت بانتصار العميد 2-1.