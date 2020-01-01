أخبار الاتحاد اليوم | آخر التجارب الودية، وقرار صارم من لجنة المسابقات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 16 أكتوبر 2020 ...

مسحة طبية للاطمئان على اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

خضع لاعبو الاتحاد مساء أمس الخميس إلى مسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للاطمئنان على سلامة الجميع قبل ساعات قليلة من انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

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الاتحاد سيلعب ضد الاتفاق في أولى جولات الدوري السعودي يوم الأحد القادم.

بيان رسمي من النصر والاتحاد بخصوص قضية المولد والقرني

أصدر ناديا النصر والاتحاد بيانًا رسميًا أكدا خلاله غلق القضية العالقة بينهما تطبيقًا لمبدأ إعمار حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه الناديان برئاسة صفوان السويكت وأنمار الحائلي.

وجاء في البيان كذلك " اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما والتعاون الأخوي بين الطرفين بما يعكس العلاقت الطبية التي تربط أندرية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللا محدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي".

وكان الاتحاد قد رفع قضية على النصر لدخوله في مفاوضات مباشرة مع بعض لاعبيه قبل المباراة الأخيرة في الدوري السعودي الموسم الماضي، وأكد الإعلام أن اللاعبين المقصودين هما فواز القرني وفهد المولد.

الاتحاد يُنهي تجاربه الودية بالفوز على الأخدود

أنهى الاتحاد تجاربه الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي بالفوز على الأخدود الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي بهدفين دون رد.

وسجل عبد الرحمن اليامي وألكساندر بريجوفيتش هدفي الاتحاد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النادي في جدة، وقد أشرك المدرب فابيو كاريلي خلالها جُل العناصر الأساسية المتوقع أن تُواجه الاتفاق في أولى جولات الدوري السعودي.

قرار خاص من لجنة المسابقات بخصوص الحد الأدنى للاعبين المتاحين لأي مباراة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتبار أي فريق خاسرًا 3-0 أي مباراة لا يستطيع توفير 13 لاعبًا لخوضها، مع منحه حق استكمال الدوري السعودي.

يُشار إلى أن الهلال كان قد استبعد من دوري أبطال آسيا بعد فشله في تقديم قائمة تضم 13 لاعبًا لمواجهة شباب الأهلي دبي في آخر مواجهات دور المجموعات، وقد ألغيت المباراة وألغيت كذلك جميع نتائجه في البطولة وهو ما اعتبر قرارًا ظالمًا من الاتحاد الآسيوي.

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