أخبار الاتحاد اليوم | حسم مستقبل الحربي، وضياع الهدف الإكوادوري

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 26 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 26 سبتمبر 2020 ...

هدف الاتحاد يُتم انتقاله إلى كورينثيانز

أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي رسميًا ضم لاعب الوسط الإكوادوري خوان كازاريس لمدة موسم واحد.

المزيد من الفرق

اللاعب سبق أن ارتبط بقوة بنادي الاتحاد السعودي.

لاعب وسط الاتحاد مطلوب في ضمك

أفادت مصادر صحفية أن الأرجنتيني ليوناردو جيل لاعب وسط الاتحاد مطلوب في نادي ضمك.

ولم يُحسم مستقبل اللاعب بعد مع العميد لكن المرجح حسب المصادر المتابعة أنه خارج حسابات المدرب فابيو كاريلي، مما قد يُسهل انتقاله إلى ضمك.

الاتحاد يحسم مستقبل منصور الحربي

أفادت صحيفة مكة السعودية أن إدارة الاتحاد أبلغت مدافع الفريق "منصور الحربي" بعدم الحاجة إلى خدماته الموسم القادم، ومنحته الضوء الأخضر للبحث عن فريق جديد.

وجاء هذا القرار في ظل وجود الثنائي حمدان الشمراني ومحمد العوفي لشغل خانة الظهير الأيسر في الفريق.

تقارير .. اتحاد الكرة يفكر في تأجيل انطلاقة الدوري السعودي بالموسم الجديد