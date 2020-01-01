أخبار الاتحاد اليوم | غيابات مؤثرة عن الديربي، ومحاضرة أخيرة من كاريلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 9 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 9 أغسطس 2020 ...

محاضرة أخيرة من كاريلي للاعبي الاتحاد قبل خوض الديربي

قرر البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد الاجتماع باللاعبين ظهر اليوم الأحد لإلقاء محاضرة أخيرة قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة مساء اليوم ضمن الدوري السعودي.

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ويهدف كاريلي خلال المحاضرة لإعداد اللاعبين ذهنيًا ونفسيًا للمباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لمساعدة الاتحاد في أزمته وصراعه للنجاة من الهبوط.

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غيابات عديدة ومؤثرة عن الاتحاد في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي مساء اليوم. التفاصيل هنا

احفظ شعارك .. اسم الجولة الـ24 من الدوري السعودي

أطلقت رابطة دوري المحترفين السعودية اسم "احفظ شعارك" على الجولة الـ24 من الدوري السعودي، والتي ستنطلق اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

يُشار إلى أن الرابطة كانت قد أبرمت في ديسمبر 2018 اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية تهدف إلى تفعيل تعاون مشترك ومستمر بين الرابطة والأندية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية لها.

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