أخبار الاتحاد اليوم | ورطة بوني ووصول بريجوفيتش، واستهداف مدافع الهلال

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يستهدف ضم مدافع الهلال

أفادت مصادر صحفية أن الاتحاد يستهدف التعاقد مع عبد الله الحافظ مدافع الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

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وأوضحت تلك المصادر أن مسؤولي العميد تواصلوا مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا بالفعل وقدموا له عرضًا جيدًا لاتداء قميص الفريق الموسم القادم، خاصة أنه أصبح خارج حسابات ناديه الهلال ومع دخوله الفترة الحرة في عقده معه.

بوني يعود إلى جدة والاتحاد يدرس موقفه

وصل ويلفريد بوني إلى جدة للدخول في تدريبات الاتحاد استعدادًا للموسم الجديد، ولم يُحدد بعد مستقبل اللاعب الإيفواري مع الفريق وسط الحديث عن إمكانية التخلي عنه.

وتُواجه إدارة العميد ورطة كبيرة حال قررت التخلي عن بوني، إذ ستكون ملزمه بسداد 10 ملايين ريال سعودي له حال فسخ عقده وعدم القدرة على تسويقه ونقله لأي فريق آخر سواء بالبيع أو الإعارة، ولا حل لتلك المعضلة إلا التوصل معه لتسوية مالية.

الاتحاد يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

بدأ الاتحاد يوم أمس تدريباته الجماعية بقيادة المدرب فابيو كاريلي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد استمتاع اللاعبين براحة لمدة 10 أيام عقب نهاية الدوري السعودي.

وتواجد في التدريبات اللاعبون المحليون فقط، فيما يُتوقع وصول الأجانب على دفعات خلال الأيام القليلة القادمة، وقد ركز المدرب البرازيلي على الجوانب البدنية بعدما اجتمع باللاعبين في وسط الملعب رفقة المعد البدني ليشرح لهم برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة.

وخاض اللاعبون كذلك تدريبًا ثانيًا صباح اليوم الثلاثاء.

بريجوفيتش يصل جدة للانخراط في التدريبات

أعلن الاتحاد وصول مهاجمه ألكساندر بريجوفيتش إلى جدة استعدادًا للانخراط في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم القادم، على أن يُحدد النادي وتحديدًا مدربه فابيو كاريلي بعدها إمكانية استمراره مع الفريق مع عدمها.

Welcome back .. pic.twitter.com/SV659Y0YUa — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 21, 2020

وكان اسم اللاعب قد حُذف من قائمة العميد المحلية في يناير الماضي وتم الاتفاق معه على إيجاد عرض مناسب لرحيله، لكن ذلك لم يحدث ولذا قررت الإدارة منحه فرصة جديدة للتدرب تحت قيادة كاريلي وتقييمه من جديد خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد دون التخلص من القدامى.

جمال باجندوح يُوضح أسباب نكسة الاتحاد

أعاد جمال باجندوح لاعب وسط الشباب الجديد أسباب نكسة الاتحاد في الموسمين الأخيرين لثلاثة أسباب، هم الضغط الجماهيري والضغط الإعلامي وعدم التوفيق.

وأكد اللاعب أنه لم يكن يرغب بالرحيل عن الاتحاد، مؤكدًا أن أمر النادي يهمه في الماضي والحاضر والمستقبل.