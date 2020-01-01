أخبار الاتحاد اليوم | الجبرين سعيد باللعب بعد غياب، وعودة المولد والأحمدي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

عبد العزيز الجبرين: أحتاج 3-4 مباريات لاستعادة مستواي

قال عبد العزيز الجبرين لاعب وسط الاتحاد أنه مازال بحاجة للعب 3-4 مباريات لاستعادة مستواه وتقديم أفضل ما لديه مع الاتحاد نظرًا لغيابه طويلًا عن اللعب.

مضيفًا عقب الفوز على القادسية "سيناريو المباراتين الأخيرتين أمام التعاون والفيصلي كان قريبًا من الحدوث مجددًا، نحتاج إلى تركيز أكبر في الدقائق الأخيرة، واليوم تركيزنا كان أفضل مما سبق".

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"قدمنا مباراة قوية رغم أن المستوى لم يكن جيدًا كثيرًا، لكن هذا يحدث والمهم أن نخرج بنقاط المباراة خاصة أنها على ملعبنا".

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الاتحاد يستعيد الأحمدي والمولد أمام الوحدة

أفادت مصادر صحفية مطلعة أن الاتحاد سيستعيد خلال مباراة الجولة القادمة من الدوري السعودي نجميه كريم الأحمدي وفهد المولد اللذان غابا مؤخرًا نتيجة الإصابة.

الاتحاد هزم القادسية يوم أمس في ظل غياب اللاعبين.

حجازي سعيد بتفادي سيناريو آخر مباراتين أمام القادسية

أبدى أحمد حجازي مدافع الاتحاد سعادته بالفوز على القادسية وتفادي سيناريو قبول هدف متأخر وهو ما حدث في آخر مباراتين للفريق.

وأضاف المدافع المصري "فوز مهم بعد مباراتين شهدتا سيناريو واحد، كانت لدينا الرغبة تلك المرة في الحفاظ على التقدم والخروج بنقاط الفوز".

تابع "رغم الفوز إلا أننا بحاجة للتطور والتحسن فيما يخص الحفاظ على تقدمنا وتحسين الأداء بعد إحرازنا لهدف".

فيديو: ملخص مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي 2020-21