أخبار الاتحاد اليوم | تطورات إصابة المولد، ورقم مميز لرومارينيو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 7 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 7 ديسمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

المولد يكشف تطورات إصابته

نشر الإعلامي علاء سعيد مقطع فيديو تضمن تصريحات من نجم الاتحاد فهد المولد، إذ بارك اللاعب المصاب لجماهير الفريق على الفوز الثمين على الوحدة ومواصلة النتائج الإيجابية.

بالفيديو .. نجم #الاتحاد (( فهد المولد )) قائلاً :



ألف مبروك لجماهير #الاتحاد تحقيق الفوز .. وبإذن الله عودتي قريبة وغداً سأقوم بعمل " أشعة " وسيتحدد من خلالها موعد العودة للمباريات



لمتابعة التغطية بشكل موسع عبر سنابي بالرابط https://t.co/O46PvfqHCv #الاتحاد_الوحده_الدوري pic.twitter.com/FimcU8VVcy — علاء سعيد (@alaa_saeed88) December 6, 2020

وعن إصابته قال المولد "إصابتي هي قطع في العضلة الخلفية، وتلك إصابة تتطلب وقت طويلًا من العلاج، لكني تخطيت المرحلة الأصعب وأنا الآن في مرحلة تقوية العضلة، سأخضع لفحص طبي لتحديد موعد العودة للتدريبات والمباريات".

رومارينيو يصل لهدفه الـ50 مع الاتحاد

وصل المهاجم البرازيلي رومارينيو لهدفه الـ50 بقميص الاتحاد منذ انضم إليه قادمًا من الجزيرة الإماراتي صيف 2018.

وسجل رومارينيو هدف العميد الثاني في مرمى الوحدة مساء أمس في مباراة الجولة السابعة من الدوري السعودي التي انتهت لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف واحد.

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