أخبار الاتحاد اليوم | الاتفاق مع مهاجم الهلال السابق، وضم مدافع الفيحاء

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 ...

الاتحاد يُواصل تدريباته للموسم الجديد وسط الاحتفال باليوم الوطني السعودي

واصل الاتحاد تدريباته استعدادًا للموسم الجديد اليوم الأربعاء، وقد شهد المران تواجد كريم الأحمدي وليوناردو جيل، وركز المران الصباحي على الجوانب البدنية.

واحتفل اللاعبون خلال المران المسائي باليوم الوطني السعودي 90.

لاعب الفيحاء يقترب جدًا من الاتحاد

قال الإعلامي السعودي وليد الخضير مراسل برنامج الدوري مع وليد أن الاتحاد نجح في الحصول على سامي الخيبري لاعب وسط الفيحاء، مشيرًا إلى أن الإعلان رسميًا عن الصفقة سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

الاتحاد ينجح في ضم مهاجم الحزم

أفادت عدة مصادر صحفية أن الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق مع نادي الحزم على التعاقد مع مهاجمه عبد الرحمن اليامي الذي لعب للهلال سابقًا.

المزيد من الفرق

وأوضحت المصادر أن صاحب الـ23 عامًا سيُسجل في قائمة الفريق بدلًا من عبد الرحمن الغامدي الذي طلب المدرب فابيو كاريلي التخلي عنه.

فنربخشه يصدم جاري روديجيز

صدم فنربخشه التركي مهاجمه المعار له من الاتحاد جاري رودريجيز بإبلاغه بالبحث عن نادٍ جديد يلعب له الموسم الجديد.