أخبار الاتحاد اليوم | مزاد قمصان اللاعبين .. وموعد القائمة العربية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الأحد 29 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد يعد الباطن لمواجهة الوحدة

أدى فريق نادي الباطن تدريباته مساء اليوم، على ملعب نادي الاتحاد، بعد وصوله إلى جدة، استعدادًا لمواجهة الوحدة.

وأجرى الباطن تدريباته مساء أمس السبت على ملعب الاتحاد، استعدادًا لمواجهة الوحدة اليوم، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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قميص حجازي يصل إلى 740 يورو

أعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إجراء مزاد تحت اسم "موقعة من نمرك المفضل"، وذلك لجماهير النادي، للحصول على قمصان لاعبهم المفضل في مباراة القادسية.

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الاتحاد أشار إلى أن القمصان ستكون موقعة من لاعبي الاتحاد، وجاء سعر قميص البرازيلي مارسيلو جروهي والمصري أحمد حجازي بمبلغ 740 يورو.

الاتحاد يعلن قائمته قبل مواجهة الشباب بيوم

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، إعلان قائمة الفريق، قبل مواجهة الشباب ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بيوم واحد فقط.

مارسيلو جروهي: سنكون حازمين

أبدى البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد سعادته بفوز فريقه على القادسية، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر جروهي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورًا له معلقًا عليها: "فوز كبير، تهانينا للفريق، وسنكون حازمين".