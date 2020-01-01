أخبار الاتحاد اليوم | بوني يغيب عن لقاء الاتفاق والسواط يعود للتعاون

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 14 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 14 أغسطس 2020 ...

محمد نور ينافس تشافي وعموري في استفتاء الآسيوي

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، استفتاءً جديدًا عبر موقعه الرسمي، شهد وجود ثنائي عربي هما محمد نور؛ نجم الاتحاد السعودي الأسبق، وعمر عبد الرحمن "عموري"؛ نجم الجزيرة الإماراتي الحالي.

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الاستفتاء حول أفضل تمريرة صنعت هدفًا على مدار تاريخ دوري أبطال آسيا، وتم الاستقرار على خمس تمريرات، على أن يُفتح باب التصويت أمام الجماهير حتى يوم 20 من أغسطس الجاري. " اقرأ التفاصيل "

بوني يغيب عن لقاء الاتحاد والاتفاق

أصبح المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، لاعب نادي الاتحاد، خارج حسابات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للعميد، في مباراة الفريق المقبلة أمام الاتفاق، بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية إلى أن بوني شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة مساء أمس الخميس، ولكنه يحتاج إلى تكثيف العمل على الجرعات اللياقية، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة.

الاتفاق يتسلح بالكرات الثابتة أمام الاتحاد

أنهى فريق نادي الاتفاق استعداداته لمواجهة الاتحاد مساء اليوم الجمعة، حيث اشتملت التدريبات على تمارين لياقية، تخللها تدريب سرعات بين مجموعتين.

وشهدت تدريبات الاتفاق تركيز الفريق على الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى، وذلك من أجل تنفيذ بعض الجمل خلال مواجهة الاتحاد.

السواط يعود إلى تدريبات الاتحاد

عاد عبد المجيد السواط، إلى تدريبات ناديه التعاون مرة أخرى، بعد فترة من الغياب، بسبب توقيعه لنادي الاتحاد، في ظل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده.

وكان الخلاف بين الاتحاد والتعاون خلال الفترة الأخيرة، قد فصلت فيه لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لصالح سكري القصيم.