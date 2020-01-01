أخبار الاتحاد اليوم | 3 مباريات ودية، وإجراء المسحة الطبية استعدادًا لعودة التدريبات

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 21 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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لاعبو الاتحاد يُجرون فحص المسحة الطبية تمهيدًا لعودة التدريبات

أجرى لاعبو الاتحاد مساء أمس فحص المسحة الطبية المخصص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لانطلاق تدريبات الفريق اليوم الإثنين استعدادًا للموسم القادم.

الفريق الكروي يجري الفحوصات الطبية قبل عودة التدريبات 📸📝https://t.co/aCJ8scNxal pic.twitter.com/A5qyxzfIyS — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 20, 2020

وقد نشرت حسابات النادي المختلفة على السوشيال ميديا عددًا من الصور الخاصة بالحدث.

ثلاث مباريات ودية للاتحاد استعدادًا للموسم الجديد

أفادت مصادر صحفية أن المدرب فابيو كاريلي طلب من الإدارة توفير ثلاث مباريات ودية للاتحاد خلال فترة إعداده للموسم القادم من الدوري السعودي.

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وطلب البرازيلي أن تكون تلك المباريات أمام أندية من دوري المحترفين السعودي لتحقيق كامل الاستفادة المرجوة.

أسبوع حاسم لحسم مستقبل اللاعبين

أفادت مصادر صحفية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد سيُسلم هذا الأسبوع تقريره النهائي الخاص باللاعبين وموقف أولئك الذين تحوم الشكوك حول فرص بقائهم في الفريق.

ومن المتوقع أن يصل اللاعبون الأجانب إلى جدة على مدار الأيام القليلة القادمة لتحديد من الذي سيبقى منهم للموسم الجديد.

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