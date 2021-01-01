أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي لا يخسر أمام النصر، وأخبار الميركاتو الشتوي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 23 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 يناير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

كاريلي يتسلح بسجله الممتاز أمام النصر

يدخل فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد مواجهة النصر متسلحًا بسجل ممتاز أمامه في الدوري السعودي.

المدرب البرازيلي واجه النصر مرتين خلال عمله في السعودية، الأولى مع الوحدة وتفوق 2-1 والثانية مع النصر وانتهت بالتعادل 1-1.

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كاريلي يُكرر استراتيجية "المراوغة" قبل مواجهة النصر

كرر فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد اسخدام استراتيجية "المراوغة" من جديد خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الأخيرة استعدادًا لمواجهة النصر يوم غدٍ الأحد في الدوري السعودي.

كاريلي كان قد اتبع تلك السياسة وأخفى ملامح التشكيل الأساسي للاتحاد أمام العين ولم يكشف عنه سوى في المران الأخير قبل المباراة، وقد عمد إلى تكرار نفس الأسلوب قبل الكلاسيكو المنتظر.

إذ غير المدرب كثيرًا في مراكز اللاعبين خلال تدريبات الأمس ولم يُقدم أي تلميحات عن تشكيله الأساسي لمباراة الغد، لكنه في نفس الوقت أبدى ارتياحه وسعادته لجاهزية كل اللاعبين للمباراة وخاصة عودة جاري رودريجيز.

الاتحاد يُرسل تقرير 2020 لأعضائه الذهبيين والعاديين

أفادت صحيفة الرياضية أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أتم قبل أيام كتابة التقريرالسنوي لعام 2020 وأرسله إلى الأعضاء الذهبيين والعاديين.

وتضمن التقرير أداء الفرق في جميع الألعاب ونتائج الحوكمة والألعاب التي شاركت فيها وعددها، بجانب قوائم بأسماء اللاعبين في جميع الألعاب.

إدارة الاستثمار بالاتحاد كان قد نجحت مؤخرًا في تجديد عضوية عضو الشرف الذهبي محمد بخاري، كما استقطبت عضوين ذهبيين جديدين هما زكي حسنين وباسم خياط.

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