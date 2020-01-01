أخبار الاتحاد اليوم | حسم مستقبل الشباب، وجديد صفقة إيدنيلسون

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 25 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ...

مبارك الشهري ينتقد بشدة تعامل الإدارة الاتحادية مع ملف الأجانب

وجه الإعلامي مبارك الشهري انتقادات لاذعة لإدارة الاتحاد فيما يخص تعاملها مع ملف الأجانب، مشيرًا إلى تعاقد النادي مع 18 لاعبًا أجنبيًا خلال 3 فترات انتقالات وهو ما تسبب في أزمات مالية كبيرة يدفع النادي ثمنها.

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وأضاف خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية "عودة بريجوفيتش كانت بسبب فشل الإدارة في تسويقه ولأن الضائقة المالية تمنع التعاقد مع لاعبين جدد، الاتحاد أكثر نادٍ سعودي تعاقد مع أجانب ولم ينجحوا أبدًا، النادي دفع 5 ملايين يورو لضم أنيس البدري من الترجي وهو الآن مجرد لاعب بديل لم يستفد منه أبدًا، ومازال يدفع راتب جاري رودريجيز وهو يلعب في تركيا. أما ويلفريد بوني، فهل هذا جسد لاعب كرة قدم؟".

وكيله: لا صحة لاتفاق الاتحاد مع إنترناسيونال حول إيدنيلسون

نفى فرناندو جارسيا وكيل أعمال البرازيلي إيدنيلسون لاعب وسط إنترناسيونال الأخبار التي أثيرت في الصحافة حول توصل الاتحاد لاتفاق مع النادي البرازيلي على ضم موكله.

النادي السعودي مهتم جدًا بالتعاقد مع إيدنيلسون وقد قيل أنه توصل لاتفاق مع ناديه على ضمه مقابل خمسة ملايين يورو، لكن وكيله وصف الأمر بالكذبة في تصريحات لصحيفة ريفيستا كولورادا.

الاتحاد يمنح لاعبيه الشباب الإذن للبحث عن عروض جديدة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي منحت عددًا من اللاعبين الشباب الضوء الأخضر للبحث عن أندية يلعبون لها بنظام الإعارة الموسم القادم.

وأوضحت الصحيفة أن عون البيشي وعلي الراعي ويونس عبد الواحد هم أبرز المطلوبين لدى عدد من الأندية السعودية، ويدرسون حاليًا العروض المقدمة لهم مع وكلاء أعمالهم.

اليامي يُشارك في تدريبات الاتحاد

واصل الاتحاد تدريباته مساء اليوم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وقد ركز خلاله المدرب فابيو كاريلي على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.