أخبار الاتحاد اليوم | خطة سوق الانتقالات، وحقيقة تقديم عرض لجمال بلعمري

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 ...

كاريلي يرسم مع الإدارة خطة سوق الانتقالات للصيف الجاري

أوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الاتحاد وبالتنسيق مع المدرب فابيو كاريلي قررت الاستعانة بعدد كبير من اللاعبين الشباب في الموسم القادم، مع تقليص التعاقدات الأجنبية الجديدة إلى لاعبين أو ثلاثة فقط.

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وطلب كاريلي التعاقد مع لاعبين أجانب في مركزي المهاجم وصانع الألعاب.

أولمبياكوس مُصر على ضم مهاجم الاتحاد

أشارت تقارير صحفية يونانية إلى إصرار نادي أولمبياكوس على ضم جاري رودريجيز مهاجم الاتحاد المعار إلى فنربخشه التركي حتى يناير 2021.

وأوضحت تلك التقارير أن النادي اليوناني دخل في مفاوضات مكثفة مع النادي السعودي لشراء مهاجم الرأس الأخضر بتوصية من مدربه بيدرو مارتينيز، مشيرة إلى طلب الاتحاد مبلغ 2.5 مليون يورو للتنازل عن اللاعب.

الاتحاد يمنح جوناس دي سوزا الضوء الأخضر للبحث عن نادٍ جديد

أكدت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الاتحاد منحت لاعب الوسط جوناس دي سوزا الضوء الأخضر للبحث عن فريق جديد يلعب له الموسم القادم، سواء بالإعارة أو البيع نهائيًا، علمًا أن عقده يمتد إلى صيف 2021.

وتأتي تلك الأخبار من الصحيفة رغم التقارير التي تتحدث عن رغبة فابيو كاريلي في بقاء اللاعب البرازيلي للموسم القادم وسعي الإدارة للاستفادة من اللاعبين الأجانب الذين على ذمة النادي في ظل الأزمة المالية التي تُعيق ضم لاعبين جدد.

وكيل بلعمري ينفي وصول عرض من الاتحاد لضم موكله

نفى مجيد بوعامر وجود أي عرض من الاتحاد لموكله "جمال بلعمري" مدافع الشباب الذي فسخ عقده مع ناديه مؤخرًا.