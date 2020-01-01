أخبار الاتحاد اليوم | مارتينيز "الشباب" خارج المواجهة العربية، وفسخ عقد أوفيني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 30 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 30 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

غياب فابيو مارتينيز عن مواجهة الشباب والاتحاد

بات مؤكدًأ غياب فابيو مارتينيز لاعب الشباب عن مواجهة ذهاب نصف نهائي البطولة العربية أمام الاتحاد يوم الأربعاء القادم للإصابة.

اللاعب البرتغالي لم يتجاوز الفحوصات الطبية والبدنية التي خضع لها مؤخرًا عقب إصابته في عضلة العانة، مما يؤكد غيابه عن اللقاء.

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الاتحاد يؤجل تقديم قائمته لمواجهة الشباب

أفادت مصادر صحفية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قررت تأجيل تقديم قائمة الفريق لمواجهة الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال حتى قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة، وذلك خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

المصادر أوضحت أن جميع اللاعبين لديهم فرصة خوض اللقاء الذي سيُقام يوم الأربعاء القادم، مشيرة إلى أن المدرب فابيو كاريلي سيختار القائمة بناءً على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

إقبال على قمصان 3 لاعبين في مبادرة الاتحاد الجديدة

أقبلت الجماهير على محاولة شراء قمصان ثلاثة لاعبين من الاتحاد عقب مباراة القادسية، وهم جاري رودريجيز وأحمد حجازي ورومارينيو.

الاتحاد كان قد بادر ببيع قمصان لاعبيه عقب كل مباراة عبر مزايدة علنية تتم خلال أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة، وذلك على غرار بعض الأندية الأوروبية.

العميد هو أول نادٍ في السعودية يُطبق تلك المبادرة، وذلك في إطار بحث الإدارة عن تنمية الموارد المالية للنادي.

أوفيني يعلن رحيله عن الاتحاد ويكشف عن أسبابه