أخبار الاتحاد اليوم | ودية جديدة الأربعاء القادم، وطلبات كاريلي الأجنبية

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد في مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 أكتوبر 2020 ...

كاريلي يُبقي على برونو ويُحدد طلباته الأجنبية

أفادت مصادر صحفية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد قرر الإبقاء على المدافع برونو أوفيني مع الاتحاد للموسم القادم بعد ظهوره بمستوى طيب منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

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وأضافت أن كاريلي حدد طلباته الأجنبية لإدارة العميد بالتعاقد مع لاعب وسط يُجيد تأدية مهاجم المركز رقم 8 وجناح.

جطوة واحدة تفصل انضمام ليوناردو جيل إلى ضمك

أوضحت مصادر صحفية أن خطوة واحدة تفصل انضمام لاعب وسط الاتحاد ليوناردو جيل إلى ضمك بالإعارة حتى نهاية الموسم القادم، وهي التوصل لاتفاق مالي مع وكيله.

الإعلامي الرياضي محمد النعمي أكد أن سبب عدم إعلان ضمك عن الصفقة حتى الآن يعود لمبالغة وكيل اللاعب الأرجنتيني في طلباته المالية، مشيرًا لتوصل الناديين لاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالإعارة.

الاتحاد يُواجه الفتح وديًا الأربعاء القادم

يخوض الاتحاد يوم الأربعاء القادم ثاني مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، إذ سيلعب أمام الفتح بعدما كان قد تعادل مع الفيصلي أول أمس 2-2.

وستمثل تلك المباراة فرصة للمدرب فابيو كاريلي للتعرف على حالة اللاعبين وتقييمهم بدنيًا وفنيًا بعد مرور أسبوعين من التدريبات.

استئناف التدريبات بعد راحة الأمس

يستأنف الاتحاد تدريباته الجماعية اليوم السبت بعدما حصل اللاعبون على راحة يوم أمس ولأول مرة منذ انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد منذ 10 أيام، إذ أخضعهم المدرب فابيو كاريلي خلال تلك الفترة لبرنامج بدني مكثف.