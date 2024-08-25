"لم تكن اتحاديًا يومًا وهدفك الكسب منه فقط" .. هجوم جم على حامد البلوي بعد تصريحه عقب مواجهة الخلود

المسؤول السابق في العميد فتح النار على نفسه

فتح حامد البلوي المشرف العام على كرة القدم في نادي الخلود النار على نفسه بتصريحاته عقب مواجهة فريقه مع الاتحاد في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي.

الاتحاد استطاع خطف هدف الفوز في الوقت القاتل على الخلود، وقد رأى البلوي أن فريقه استحق الفوز، وقد قال نصًا في تصريحه عقب اللقاء لبرنامج "أكشن مع وليد" "أنا مع الخلود قلبًا وقالبًا، الاتحاد لديه مكانه كبيرة بالتأكيد عند حامد البلوي لكن تلك كرة قدم في النهاية وأي شخص يجب أن يكون حريصًا على مكان عمله. سعيد بأداء المجموعة لكني حزين للنتيجة، كان من المفترض أن نفوز لكن تلك الكرة القدم".

الصحفي عبد الرحمن القرني استغل التصريح وهاجم البلوي واتهمه بعدم الانتماء للاتحاد، مشيرًا إلى أنه حقق الكثير من المكاسب في العمل معه، حيث كان البلوي يشغل منصب المدير التنفيذي للنادي قبل أن يرحل على خلفية قضية عبد الرزاق حمدالله الشهيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القرني كتب عبر إكس معلقًا على تصريحات البلوي "كنّا نقول في السابق أن مثل الأخ حامد وغيره كُثر مروا على النادي ليسوا اتحاديين في الأصل بل جاؤوا من أجل مصالح العمل بالنادي والكسب من وراء ذلك وكان الكثير يرون أن ذلك شخصنة بل وصلت ببعضهم إلى بث إشاعة انهم يعملون حباً في الكيان دون مقابل ويدفعون فوق ذلك ( من جيوبهم ) .. ماذا هم قائلون اليوم؟".

تغريدة القرني لم ترق لجمهور الذهب، حيث هاجم العديد منهم الصحفي ودافعوا بقوة عن البلوي وأكدوا على منطقية تصريحاته وتفانيه في عمله وإخلاصه للاتحاد حين كان ضمن إدارة النادي.