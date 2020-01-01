صحيفة: أنيس البدري عالة على الاتحاد

نقد قاسٍ للاعب القادم من الترجي في ميركاتو يناير

وجهت صحيفة المدينة السعودية انتقادات لاذعة للاعب الاتحاد الجديد أنيس البدري، واصفة إياه بأنه عالة على الفريق.

الجناح الدولي التونسي انضم للفريق السعودي قادمًا من الترجي التونسي خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، في صفقة أحيطت باهتمام وآمال كبيرة من جماهير الاتحاد.

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البدري لم يُقدم حتى الآن الأداء المطلوب مع الاتحاد، إذ خاض مباراة كاملة وحيدة كانت الأولى له ولعبها أمام العدالة، غاب بعدها عن المباريات الثلاثة التالية للإصابة قبل أن يعود ليلعب 11 دقيقة أمام الهلال ثم 10 دقائق أمام الشباب وأخيرًا 26 دقيقة أمام الحزم.

ولم يُقدم صاحب الـ29 عامًا الأداء المطلوب خلال مباراة الأمس أمام الحزم، والتي لُعبت لحساب الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وانتهت بالتعادل المخيب 1-1.

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صحيفة المدينة كتبت عن أداء البدري مع الاتحاد "لاقت المستويات الباهتة التي يقدمها محترف الاتحاد أنيس البدري منذ عودته من الإصابة انتقادات لاذعة، حيث تمحورت الانتقادات الفنية على أن دخوله بات عبئًا وعالة على الفريق الاتحادي، ويتعامل مع الكرات بخوف كبير وكأن أقدامه من زجاج، ولا يسجل أي إضافة فنية للفريق، بل أصبحت مشاركته عكسية، وهو ما حدث بالذات في المباراة الأخيرة أمام الحزم حينما حل بديلًا للاعب عبدالرحمن العبود".

أضافت "وفي ظل تواضع أداء البدري أوعز مدرب الحزم للاعبيه بمهاجمة الاتحاد من الجهة اليمنى التي باتت ممرًا سهلًا دون أي حراك هجومي يساهم في إعادة تقدم الظهير والمحور".

وأتمت الصحيفة "البدري كان يعول عليه أنه أفضل الصفقات الشتوية للعميد بما يملكه من مهارات وخبرة عريضة، إلا أن واقع الحال يعتبر حتى الآن أسوأها، فإنتاجه صفر، هذا إن لم يكن لأنيس رد فعل في أرض الميدان خلال المباريات المقبلة وأولها أمام الوحدة".

يُذكر أن البدري كان أحد نجوم الترجي خلال السنوات الأخيرة، وقد ساهم بقوة في إنجاز فوز الفريق التونسي بلقبي دوري أبطال أفريقيا للموسمين الأخيرين.