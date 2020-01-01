الاتحاد التونسي يوقع الكشف على 130 لاعبًا أجنبيًا ضد كورونا

الاتحاد التونسي يحارب فيروس كورونا بتوقيع الكشف على اللاعبين الأجانب.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على اللاعبين الأجانب المقيدين في الأندية التونسية، خوفًا من فيروس كورونا المنتشر في جميع دول العالم.

الاتحاد التونسي كان قد أعلن عن تأجيل النشاط الكروي لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، وفقًا لتوصية من وزارة الصحة التونسية.

ونشر الاتحاد التونسي بيانًا رسميًا، يعلن خلاله توقيع كافة اللاعبين الأجانب للكشف الطبي والفحوصات اللازمة، للكشف عن فيروس كورونا، حيث جاء نصه كالآتي:

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"قررت الجامعة التونسية لكرة القدم، إحداث خلية مركزية على مستوى الجامعة، تعني بمتابعة الوضعية الصحية والاجتماعية للاعبين الأجانب، وعددهم 130 ينشطون في البطولة الوطنية التونسية، حيث ستقع الإحاطة بهم في هذا الظرف الاستثنائي، وذلك بالتنسيق مع الأندية التي ينتمون إليها، ومختلف إطاراتها وخاصة أطباء الفرق".

"هذا وسيتم توزيع كل مجموعة من هؤلاء اللاعبين على أعضاء المكتب الجامعي للقيام بالمتابعة المطلوبة والتدخل عند الاقتضاء، وبالتوازي مع ذلك ستضع الجامعة التونسية على ذمتهم أرقام هواتف للاتصال بها عند الحاجة".

يأتي ذلك ضمن إطار سعي الدولة التونسية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد، خوفًا على سلامة لاعبي الفرق التونسية خلال الفترة المقبلة.