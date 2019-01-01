الاتحاد التونسي يحشد الجماهير إلى مصر قبل موقعة السنغال

تونس على موعد مع السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، دعم فريقه في كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر على طريقته الخاصة، قبل نصف نهائي البطولة.

ويستعد نسور قرطاج لمواجهة، المنتخب السنغالي مساء يوم الأحد القادم في نصف نهائي البطولة الأول، بينما يكون النصف الآخر بين الجزائر ونيجيريا.

وقرر الاتحاد التونسي، تخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر لمؤازرة نسور قرطاج في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ووصلت تونس إلى هذا الدور، بعد تغلبها على مدغشقر بثلاثية نظيفة بالأمس، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام.

الاتحاد التونسي لكرة القدم يؤكد أنه تم تخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر لمؤازرة نسور قرطاج في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية pic.twitter.com/IaK92j7LWP — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 12, 2019

بينما وصلت السنغال إلى الدور قبل النهائي من البطولة، على حساب بنين بعد تغلبها عليها بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

الجدير بالذكر ان مباراة النهائي ستكون يوم الجمعة 19 يوليو، بينما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأربعاء 17 من الشهر ذاته.