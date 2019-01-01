الاتحاد التونسي يجمد حكمًا بسبب ركلة جزاء غير صحيحة لـ الترجي

المباراة كانت تسير نحو التعادل السلبي، حتى تم احتساب ركلة جزاء للترجي بالدقيقة 80

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تجميد نشاط يسري بوعلي، حكم مباراة الترجي التونسي واتحاد تطاوين، بسبب احتساب ركلة جزاء غير صحيحة خلال المباراة.

الترجي حقق الفوز على مضيفه اتحاد تطاوين بهدف دون رد، في الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري التونسي.

وبعد انتهاء المباراة، قرر الاتحاد التونسي تجميد الحكم يسري بوعلي، والحكم المساعد السادس إبراهيم لمدة شهرين، وذلك عبر بيان رسمي، جاء نصه:

محمود الخطيب يدعو مجلس إدارة النادي الأهلي لإجتماع طارئ السبت المقبل لمناقشة ما حدث في إجتماع اتحاد الكرة الأخير ✔️ pic.twitter.com/EwnQ3ffARR — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

"تجميد الحكم يسري بوعلي والحكم المساعد الساس إبراهيم لمدة شهرين على خلفية احتساب ضربة جزاء مشكوك في صحتها لفريق الترجي أمام اتحاد تطاوين بدوري المحترفين".

حكم المباراة احتسب الكرة ركلة جزاء، معتقدًا أنها جاءت في يده، ولكن الكرة لامست صدر اللاعب فقط، لينجح هيثم جويني في تسجيل الكرة في مرمى اتحاد تطاوين من ركلة الجزاء التي نفذت بالدقيقة 84.

الترجي التونسي رفع رصيده للنقطة 33، متفوقًا على الصفاقسي صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط، والبنزرتي ثالثًا بـ28 نقطة، والنجم الساحلي رابعًا 24 نقطة.