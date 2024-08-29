الاتحاد ضد التعاون | "حلو كريم بنزيما لا يكتمل" .. تخلص من آفة الموسم الماضي لكن للأسف نسي كيف تُلعب المستديرة!

عذرًا بنزيما مجهودك يُحترم لكن وماذا بعده؟!..

في ليلة عودته للتهديف بعد غياب دام من أبريل الماضي (3 مباريات خاضها منذ ذاك التاريخ في ظل الإصابات)، خطف الاتحاد ثلاث نقاط في مشواره بدوري روشن السعودي من فم التعاون، هكذا دارت ليلة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما!

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"الحكومة" شارك الليلة في فوز العميد أمام التعاون (2-1) بشق الأنفس، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هدف الفرنسي أدرك به التعادل بعدما استقبل عرضية أرضية من الجهة اليمنى من مهند الشنقيطي، تبعها بتمريرة بـ"كعب القدم" في الشباك بنجاح، حيث الدقيقة 70، فيما أحرز موسى بارو هدف السكري في الدقيقة 59 من تسديدة أكثر من رائعة من وسط الملعب، قبل أن تشهد الدقيقة 8+90 هدف فوز النمور من ضربة جزاء، نفذها حسام عوار.

هذا الفوز الصعب يأتي بعد انتصار أصعب أمام الخلود في الجولة الأولى بهدف في الدقيقة 4+90 عن طريق حسام عوار.

لكن دعونا نخصص الحديث عن المهاجم الفرنسي تحديدًا، الذي تحاوطه عديد علامات الاستفهام حتى رغم إحرازه لهدف التعادل..

أنسيت كيف تُلعب المستديرة؟!

بنزيما في لقاء الليلة ربما لم يظهر في الشوط الأول بأي فرصة حقيقية، لكنه خطف الأنظار إليه، تعلمون كيف؟، بمرور الكرة من تحت أقدامه بغرابة شديدة في أكثر من لقطة وكأنه لاعب هاوٍ لا يجيد التحكم في المستديرة!

الفيديو أعلاه يلخص أكثر من لقطة مر بها بنزيما على مدار المباراة، في كل مرة تحرجه الكرة بالهروب منه، لا نعلم أهو فقد الشغف ولا يريد القتال أم أن هذا حال من يصلون لعمر الـ36؟!

حتى عندما وضع زميله موسى ديابي الكرة له تحت أقدامه خلال تنفيذ ركلة حرة، نفذها بنزيما برعونة كبيرة بتسديدة أرضية ضعيفة، تصدى لها حائط الصد.

أما عن المرات التي سيطر بها على الكرة، فقد نجح في بداية الشوط الثاني في إنهاء فرصة بشكل رائع داخل مرمى سكري القصيم، لكن "الحلو لا يكمل"، فقد وقع في مصيدة التسلل.

لكن لا تغفلوا مجهوده الكبير .. فقد تخلص من آفة الموسم الماضي!

في السطور السابقة تحدثنا عن سوء مستوى كريم على المستوى الفردي عندما يملك الكرة، لكن هذا لا ينفي المجهود الكبير الذي قام به طوال المباراة، كما لا ينفي حقيقة أن توظيف لوران بلان؛ المدير الفني للفريق، له من الأساس خاطئ، لا يتناسب تمامًا مع عمره..

بنزيما مع المدرب الفرنسي يعود للخلف حتى وسط الملعب عندما تنقطع الكرة من الاتحاد ثم يعود لمنطقة جزاء الخصم عندما يسيطر العميد على الكرة، لدرجة أنه لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم إلا خمس مرات فقط!

يظن بلان أن بنزيما هو نفسه نسخة ريال مدريد الذي كون ثنائية رائعة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، فالأول يصنع والثاني يسجل.

لكن في الاتحاد لا يوجد مهاجم من الأساس حتى يصنع له بنزيما الأهداف، فبلان يعتمد على الجناح موسى ديابي في العمق ولم يفلح في القيام بدور رأس الحربة، هذا إن غضضنا الطرف عن عمر كريم -36 عامًا- الذي لم يعد يسمح له بالقيام بدور صانع اللعب.

بل أنه بتوظيف بلان له والجهد الذي بذله كلفه الخروج متألمًا، إذ أمسك بالعضلة الخليفة، ويبدو أنه تعرض لإصابة ما بها.

الخلاصة: نعم! لم يبخل الفرنسي بأي جهد في لقاء الليلة سواء في التقدم للأمام أو الرجوع للخلف، بعدما كان "البخل" آفته الموسم الماضي، لكنه ربما جهد "مهدر على الأرض"، في ظل افتقاده للمسة الأخيرة حين وصول الكرة له، الذي بطبيعة الحال أحد مسبباته هو العامل البدني الذي أرهقه به المدرب طوال المباراة.

بالأرقام .. ماذا قدم بنزيما في أمام التعاون؟

مهاجم العميد شارك حتى الدقيقة 2+90 (7 دقائق احتسب كوقت بدل ضائع)، قبل أن يخرج وينزل عبدالعزيز البيشى بدلًا منه.

خلال تلك الدقائق، سدد كريم ثلاث تسديدات، منها اثنتين على المرمى، فيما أهدر فرصتين محققتين للتهديف.

وفقد بنزيما الكرة عشر مرات، بينما لم يستخلصها من الخصم قط، ووصلت دقة تمريرات لـ92.3%، لكنه لم يمرر إلا 26 تمريرة فقط من أصل 39 مرة لمس بها الكرة.