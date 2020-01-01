رئيس التعاون: حكم مباراتنا أمام الاتحاد فاشل، وصدمت بما قاله رئيس لجنة الحكام

الرئيس يطالب بسياسة واضحة

وجه محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي انتقادات لاذعة لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، واصفًا حكم مباراة فريقه ضد الاتحاد التي أقيمت مساء أمس الأربعاء بالفاشل والكارثي.

التعاون خسر لقاء الأمس على ملعبه استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بالبريدة بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الأسبوع الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وهي الهزيمة الأولى له على أرضه منذ عام تقريبًا.

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القاسم بدأ حديثه مع القنوات السعودية الرياضية مؤكدًا أن هناك الكثير من الأسباب التي أدت لخسارة التعاون أمام الاتحاد، أبرزها الإصابات والغيابات والعناصر الجديدة ونقص الانسجام مع المدرب وأفكاره، لكنه لم يُفوت الحديث عن الحكم.

إذ قال "الرياضة في السعودية تتطور كثيرًا ويُنفق عليها الكثير من الأموال، لكني صدمت من حديث رئيس لجنة الحكام معنا مؤخرًا، إذ قال أنه لا يستطيع جلب حكام النخبة للدوري السعودي، ما رأيته أن حكم المباراة أمام الاتحاد كان فاشلًا".

أضاف "الحكم السعودي أفضل كثيرًا من حكم المباراة ضد الاتحاد، رئيس لجنة الحكام عليه أن يخرج ويُعلن عدم قدرته جلب حكام النخبة لإدارة المباريات، نحن لا نريد أي حكام، نريد الأفضل وحكام النخبة وإلا لنتجة للحكام السعوديين".

"الغريب أنني أرى حكام جيدين في المباريات الأخرى، الحكم اليوم كان كارثي، لم يحتسب الكثير من الأخطاء لصالحنا وأخطأ كثيرًا في البطاقات، القرارات والقوانين أصبحت تختلف من مباراة لمباراة، وأتحدى أن هذا الحكم يُدير مباريات في الدرجة الممتازة في بلاده وإن كان هكذا فذلك كارثة".