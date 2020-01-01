عبد العزيز البيشي: التوفيق حالف الاتحاد أمام التعاون، عكس المباريات السابقة

انتصار ثمين للعميد

أبدى عبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد سعادته البالغة بالانتصار الثمين على التعاون في عقر داره 2-1 مساء أمس الأربعاء في الجولة الـ17 من الدوري السعودي.

الفريق الغربي يمر بموسم صعب جدًا على صعيد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وانتصاره أمس على التعاون كان الأول له بعد 6 مباريات في البطولة وتحديدًا منذ هزم الاتفاق في 24 نوفمبر 2019.

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الجناح السعودي أكد أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام التعاون، مضيفًا حول الأداء والفوز "نحن كنا نلعب جيدًا في جل المباريات الماضية لكن لم يكن التوفيق يُحالفنا، اليوم كنا موفقين واستطعنا حسم المباراة مبكرًا".

تابع "الهدف المبكر منحنا ثقة في الملعب، وقد طبقنا تعليمات المدرب هينك تين كات جيدًا وكان التوفيق حليفنا اليوم".

أتم البيشي حديثه بالاعتراف بوجود ضغوطات كبيرة على اللاعبين في الاتحاد لكن مشددًا في نفس الوقت ضرورة تحملهم لتلك الضغوطات واعدًا الجماهير بتحقيق الأفضل مستقبلًا.

من جانبه، أبدى سعود عبد الحميد سعادته البالغة بالفوز وخاصة بإحرازه هدف الاتحاد الأول في اللقاء بعد هجمة مرتدة مثالية، مهديًا ذلك الفوز للجماهير ومؤكدًا أن القادم سيكون أجمل للفريق.