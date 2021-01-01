الاتحاد التشيكي لرونالدو: لم تتخط بيكان.. تحتاج إلى 62 هدفًا!

إحباط للدون؟

زعم الاتحاد التشيكي لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لم يكسر الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان في عدد الأهداف المسجلة مع الأندية والمنتخبات بالمباريات الرسمية.

وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.

بعض الإحصائيات انتشرت بعد ذلك أن رونالدو تجاوز بيكان، باعتبار أن الأسطورة التشيكية أحرز فقط 759 هدفًا مع الأندية والمنتخبات، لكن الاتحاد التشيكي نفى الأمر.

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الاتحاد نشر بيانًا رسميًا أعلن فيه أن بيكان أحرز 821 هدفًا لا 759، وبالتبعية بات على رونالدو أن يُحرز 62 هدفًا آخرين من أجل معادلة هذا الرقم التاريخي.

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البيان جاء فيه "أحصت لجنة التاريخ والإحصاء في الاتحاد التشيكي جميع الأهداف التي سجلها الأسطورة جوزيف بيكان ويمكننا أن نعلن أنه سجل 821 هدفًا في المباريات الرسمية".

كما تابع البيان "يمكن القول بجدية تامة أن هذا رقم يتوافق مع الوضع الحالي لإمكانية التحقق من جميع البيانات، لذلك فهو أدق رقم ممكن".

هذه ليست المرة الأولى التي يُشكك فيها في رقم كسره كريستيانو رونالدو أو الأسطورة الأخرى ليونيل ميسي، فالشهر الماضي رفض سانتوس مزاعم أن البرغوث تجاوز عدد أهداف بيليه أيضًا.