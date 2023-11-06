الاتحاد الإنجليزي يطلب من الشرطة التدخل .. أحداث مؤسفة في مباراة لوتون تاون وليفربول

الاتحاد الإنجليزي يستنجد بالشرطة...

شهدت مباراة لوتون تاون، مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، أحداثًا مؤسفة من جمهور لوتون، بهتافات مسيئة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل ليفربول، مساء أمس الأحد أمام لوتون تاون بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي، على ملعب " كينلورث رود" معقل لوتون تاون.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن جماهير لوتون تاون، هتفت بهتافات مسيئة لجماهير ليفربول الموجودة في الملعب، بشأن كارثة هيلزبره، التي راح ضحيتها 96 مشجعًا للريدز في عام 1989.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الاتحاد الإنجليزي، بيانًا يهاجم فيه ما حدث ويؤكد رفضه لمثل تلك الهتافات، ويعمل جاهدًا على الحصول على تفاصيل أكثر من لوتون تاون تخص القضية، وطلب المساعدة.

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد الإنجليزي: "نحن ندين بشدة مثل تلك الهتافات وسنواصل العمل بشكل جاد مع كافة الأطراف، لمعالجة تلك القضية بشكل سريع".