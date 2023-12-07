الاتحاد الإفريقي يوجه صدمة قوية لنجوم دوري روشن السعودي!

هل يستحق نجوم دوري روشن هذا التجاهل؟

SHAHID

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صدمة إلى نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد الإعلان عن القوائم النهائية المنافسة على جوائز الأفضل لعام 2023.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف كاف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين، المنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي في العام.

وضمت القائمة النهائية 3 لاعبين وهم: "المصري محمد صلاح نجم ليفربول، المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي".

وجاءت الصدمة للاتحاد الإفريقي إلى الثلاثي الإفريقي في دوري روشن: "الجزائري رياض محرز نجم الأهلي، السنغالي ساديو ماني نجم النصر، المغربي ياسين بونو نجم الهلال".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ونجح محرز في قيادة فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي للتتويج بالثلاثية الموسم الماضي 2022-2023، بينما حصل بونو مع المغرب على المركز الرابع في كأس العالم 2022، بجانب تتويجه بالدوري الأوروبي رفقة إشبيلية الإسباني، بينما نجح ماني في قيادة منتخب بلاده لتقديم أداء رائع في مونديال قطر.

SHAHID