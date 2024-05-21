الاتحاد الإسباني يضع برشلونة أمام الأمر الواقع.. والكتالوني يمانع!

المدافع الكتالوني يملك ما يريده الإسبان في كل البطولات

وضع الاتحاد الإسباني نادي برشلونة أمام الأمر الواقع فيما يتعلق بوضعية لاعبه باو كوبارسي وبدرجة أقل لامين يامال وفيرمين لوبيز.

كان هناك خلاف طيلة الأسابيع الأخيرة بين الاتحاد وبرشلونة بشأن مشاركة باو كوبارسي في كأس أوروبا والألعاب الأولمبية، لم يرد برشلونة أن يشارك في البطولتين.

بكل تأظيد كوبارسي ولامين يامال سيكونن من خيارات لويس دي لا فوينتي لبطولة اليورو، ولذلك لا يريد برشلونة إشراكهما في الألعاب الأولمبية.

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إلا أن الاتحاد الإسباني وفي اجتماعات عقدت مع إدارة برشلونة أخطر النادي الكتالوني بأنه يريد كوبارسي للبطولتين، وإن الأمر يعتمد على رغبة اللاعب أيضًا، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

برشلونة عارض هذا الأمر بسبب ما يعرف بـ"سيناريو بيدري" في أولمبياد طوكيو، لكنه قد لا يستطيع الصمود وقتًا أطول في حالة رغبة اللاعب نفسه.