الاتحاد الإسباني يصدر قراره النهائي بشأن شكوى خيتافي ضد ريال مدريد

رفض شكوى خيتافي ضد ريال مدريد

رفضت لجنة المنافسة "RFEF" بالاتحاد الإسباني لكرة القدم شكوى نادي خيتافي ضد ريال مدريد.

وقدم فريق خيتافي، شكوى عقب مواجهته أمام ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني بداعي وجود خطأ إداري في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي وانتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وشهدت المباراة في الدقيقة 84 طلب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إجراء تبديل خامس وأخير بخروج أسينسيو ودخول ألفارو أودريوزلا، ولكن اللاعب إدواردو كامافينجا تعرض في هذه اللحظة لإصابة و طلب أن يخرج بدلًا من أسينسيو.

وكان خيتافي يأمل في الحصول على حكم لصالحه للفوز بنقاط المباراة الثلاث في ظل محاولة النادي تجنب الهبوط من بطولة الدوري.

وجاء نص القرار: "يبدو حاسمًا أن اللاعب المذكور لم يترك ميدان اللعب وبالتالي لا يمكن اعتبار أنه تم استبداله لم يحدث ذلك وبالتالي لم يتحقق استبدال أسينسيو، وإذا تحقق كان الفوز سيكون لخيتافي".

ودافع ريال مدريد عن موقفه قائلًا: "الخطأ الإداري غير صحيح لأن تبديل اللاعب ماركو أسينسيو لم يتحقق أبدًا لأنه لم يغادر الملعب في أي وقت ".

ومنحت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني مهلة لنادي خيتافي لمدة 10 أيام للاستئناف على القرار.