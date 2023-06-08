الاتحاد الأوروبي يمهد لاستبعاد برشلونة عبر أوساسونا!

مصير برشلونة وأوساسونا مرتبط أوروبيًا

تترقب إدارة وجماهير نادي برشلونة الأيام المقبلة بقلق شديد مع انتظار قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن مشاركتهم الأوروبية في الموسم المقبل؛ لكن مصير برشلونة يرتبط بنادٍ إسباني آخر هو أوساسونا.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن مدفوعات نادي برشلونة على مدار سنوات لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية، إنريكيز نجريرا، ويبحث يويفا سبب تلك المدفوعات ومدى قانونيتها.

ويواجه برشلونة بطل الدوري الإسباني خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا إن وُجد مذنبًا وفقًا للبند الثالث من المادة 50 من لوائح يويفا.

ويواجه نادٍ إسباني آخر هو أوساسونا خطر الاستبعاد من بطولة دوري المؤتمر بعد قرار من محكمة إسبانية عن قضية متعلقة بالنادي وتلاعب في المباريات في موسم 2013-14 مع تأكيدات النادي على استبعاد المتورطين من النادي بعد الموسم المذكور.

ويبدو الاختلاف الوحيد بين برشلونة وأوساسونا هو حكم المحكمة ضد الأخير وهو ما لم يصدر بعد في قضية برشلونة، لكن يويفا لا يلزمه حكم محكمة لاستبعاد أي نادٍ بشكل فوري من بطولاته لو خرق قواعده ولوائحه وأتى بفعل كان له تأثير مباشر أو غير مباشر على نتائج المباريات.