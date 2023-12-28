الاتحاد الألماني ساخرًا من جوندوجان: يرسل للمنتخب شقيقه التوأم بدلًا منه!

الاتحاد الألماني يسخر من جوندوجان....

هاجم رالف أوفي شافيرت، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة، بسبب ظهور اللاعب بشكل مميز مع ناديه، ثم يلعب بطريقة مختلفة مع منتخب ألمانيا.

وانتقل اللاعب الألماني إلى صفوف برشلونة، مطلع الموسم الحالي وقدم مستويات مميزة مع الفريق الكتالوني، وشارك في 24 مباراة منذ بداية الموسم في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

وقال شافيرت في تصريحات نقلتها صحيفة "Hannoversche Allgemeine": "جوندوجان يلعب بشكل غريب، فهو يظهر بطريقة رائعة مع ناديه، ثم يلعب بطريقة مختلفة مع المنتخب، طريقة تجعلك تتساءل، هل أرسل شقيقه التوأم ليلعب؟ حقًا لا أفهم".

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ويمر المنتخب الألماني بفترة صعبة، على مدار السنوات الماضية، مما دفع شافيرت، للتقليل من حظوظ المنتخب في بطولة اليورو القادمة وقال: "لدي الكثير من الشكوك بشأن بطولة اليورو القادمة، الإمكانيات تقول إنه يمكننا الذهاب بعيدًا في البطولة، ولكن الواقع والتوقعات متباعدة جدًا".

وأضاف: " ربما لم نعد بحاجة فقط إلى أولئك الموهوبين للغاية، ولكن أيضًا إلى أولئك الذين هم على استعداد للتشمير عن سواعدهم".