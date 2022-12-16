الاتحاد الآسيوي يرشح الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية

الهلال سيشارك في كأس العالم للأندية

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بترشيح نادي الهلال، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في المغرب خلال شهر فبراير المقبل.

Shahid

وأعلن جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية في المغرب خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بدلًا من اليابان التي اعتذرت بسبب القيود الصحية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد الآسيوي قام بترشيح الهلال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، ممثلًا عن القارة الصفراء.

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ويشارك الهلال في مونديال الأندية، بصفته بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، حيث سيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، بعد رفع معايير ترشيحه للفيفا.

ولم يتم تحديد حتى الآن بطل دوري أبطال آسيا النسخة الجديدة، حيث ينتظر فريق أوراور ريد الياباني، المتأهل من دول الغرب لملاقاته في المباراة النهائية.

Shahid