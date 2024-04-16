الاتحاد الآسيوي يجل "حبل" إنقاذ قمة العين والهلال في ماليزيا

قمة نصف نهائي دوري أبطال آسيا

وجد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "حبل" إنقاذ قمة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في ماليزيا.

الاتحاد القاري كان قد عين طاقمًا أردنيًا لتحكيم المباراة بقيادة الحكم أدهم مخادمة، لكن الظروف الجوية التي تتعرض لها المنطقة حالت دون وصول مساعدي الحكم.

لجنة الحكام كانت تتجه إلى تعيين طاقم حكام خليجي بدلًا من الأردني، لكن وصول مخادمة إلى الإمارات قبل المباراة بيوم واحد جعلها تُعدل القرار إلى استقدام حكام مساعدين من ماليزيا.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الثلاثي الماليزي، محمد زايرول ومحمد عارف شامل ومحمد نظمي، سيساعدون مخادمة في تحكيم القمة التي ستقام مساء اليوم في استاد هزاع بن زايد في العين.

يُشار إلى أن مباراة الإياب ستُقام في الرياض الثلاثاء القادم ويسبقها يوم السبت المقبل مواجهة الهلال والأهلي في دوري روشن السعودي.