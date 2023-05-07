الاتحاد الآسيوي يحبط الهلال ويجرده من ألقابه القارية!

صدمة هلالية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم!

shahid

أثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجدل، بعدما جرد نادي الهلال من الألقاب القارية التي حصل عليها، ولم يعتبره الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، ليمنح اللقب إلى أوراوا ريد دياموندز الياباني!

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طرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سؤالًا قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا سؤالًا، "من سيسجل اسمه في تاريخ الكرة الآسيوية ويصبح أول فريق يحصل على 3 ألقاب دوري أبطال آسيا؟".

ومنذ اعتماد بطولة دوري أبطال آسيا بالمسمى الرسمي عام 2003، حقق الهلال لقب دوري الأبطال مرتين عامي 2019 و 2021، ولكن الهلاليين يؤكدون على أن الزعيم نال اللقب 4 مرات وليس مرتين أعوام: "1991، 2000، 2019، 2021".

ووفقًا لما يرى الاتحاد الآسيوي، أصبح نادي أوراوا ريد هو الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الهلال في نهائي 2022، بعدما حصل أيضًا على بطولتي 2007 و 2017.

ويرى الجمهور الهلالي أن ما فعله الاتحاد الآسيوي، هو تجريد ناديهم من البطولات القارية، بينما الجمهور الاتحادي يتفق مع الاتحاد القاري في هذا الأمر، بل وسعيد أيضًا بالتأكيد علة وجهة نظرهم، وأن ناديهم متساوي الآن مع الزعيم برصيد بطولتين لكل فريق.

Shahid