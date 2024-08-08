نادٍ عاصمي يهدد الاتحاد .. الاتفاق يفاجئ العميد بطلب قطع إعارة حامد الغامدي!

النواخذة يريدون التراجع عن اتفاقيتهم مع الاتحاد!

رغم أن الاستقرار على مد إعارة اللاعب حامد الغامدي للاتحاد لموسم آخر لم يمر عليه الكثير إلا أن نادي الاتفاق يريد أن يتراجع عنها بشكل مفاجئ!

العميد كان قد استعار صاحب الـ25 عامًا في النصف الثاني من الموسم الماضي، وخلال الميركاتو الصيفي الجاري، حسم خطوة مدة الاستعارة لموسم كامل (2024-2025) مع بند في العقد يمنحه أفضلية شرائه نهائيًا، وهو ما يريد النواخذة التراجع عنه.

بحسب صحيفة "الرياضية" فإن مسؤولي الاتفاق طلبوا من نظرائهم في النادي الجداوي إيقاف إعارة الغامدي، على إثر وصول استفسار من نادٍ عاصمي حول إمكانية شراء عقد اللاعب من النواخذة.

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المغري في العرض العاصمي هو المبلغ المالي الكبير، ما دفع الاتفاقيين لتقديم طلبهم الغريب للاتحاد بعد فترة قصيرة من توقيع عقد الإعارة.

لكن "الرياضية" أوضحت أن مسؤولي العميد رفضوا طلب النواخذة، نظرًا للاحتياج الفني للاعب في بطولتي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم المقبل.

تمسك الاتحاد بالغامدي يأتي رغم أن الإصابات لاحقته عقب استعارته من الاتفاق، ولم يشارك الموسم الماضي إلا لمدة 36 دقيقة فقط موزعة على مباراتي نصف نهائي ونهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الذي خسره العميد بالهزيمة أمام الهلال في النهائي (4-1).