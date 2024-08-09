"نادي سعودي يخطف جوتا من الاتفاق" .. خطوة تفصل لاعب الاتحاد عن الرحيل رسميًا

يبدو أن الرحيل قد اقترب..

أصبح البرتغالي فيليبي جوتا، جناح فريق الكرة بنادي الاتحاد، قريبًا من مغادرة العميد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعدما كان أحد المُرشحين بقوة من قِبل الجماهير للرحيل عن الفريق.

وارتبط اسم جوتا كثيرًا بالانتقال إلى الاتفاق، منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان مرشحًا بقوة للعب مع فارس الدهناء، إلا أن اسمًا جديدًا بات أقرب للفوز بتوقيع الجناح البرتغالي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" الرياضية، أن نادي الفتح ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية من أجل التعاقد مع جوتا، من الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ويرتبط جوتا بعقد مع الاتحاد، حتى يونيو 2026، رغم أن الإدارة كانت تنوي مفاجأة اللاعب بعد فترة قصيرة من التعاقد معه، بالبحث عن رحيله على سبيل الإعارة، وكان البرتغالي قريبًا للغاية من الرحيل إلى الاتفاق، في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتم فشل الصفقة بسبب عدم اللحاق بتسجيل اللاعب في الليلة الأخيرة للميركاتو.

وشارك جوتا في 25 مباراة رسمية مع الاتحاد، خلال مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر السعودي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.