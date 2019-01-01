الاتحاد الإيطالي يطلب زيادة التبديلات لتكون خمسة!

طلب جديد وغريب..

أرسل جابريل جرافينا،رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، طلبًا رسميًا إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل زيادة عدد التبديلات في المباريات إلى 5 بدلًا من 3.

كان الاتحاد الدولي من قبل قد أدخل تعديلًا مهمًا على كرة القدم فيما يتعلق بالتبديلات، فأصبح من حق الفرق التي تمتد مبارياتها لأوقات إضافية تطبيق التبديل الرابع.

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لكن يبدو أن الاتحاد الإيطالي يُريد أن يُطرئ تعديلات أكثر ثورية بجعل المباريات بها خمسة تبديلات، وذلك بعد أخذ موافقة فرق الدوري الإيطالي.

مجلس الفيفا هو المنوط به أن يوافق على مثل هذه التعديلات، وبالفعل وصل له مقترح الاتحاد الإيطالي لتطبيقه في السيري آ وفي انتظار الموافقة أو الرفض.

وفي حال أن تمت الموافقة عليه، فسيتم تطبيقه على الفوز في الدوري الإيطالي.