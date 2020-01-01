الاتحاد الإنجليزي يمنع الناشئين من الكرات الرأسية

خوفاً على الناشئين من الإصابة بأمراض في الجهاز العصبي

أصدرت اتحادات كرة القدم، الإنجليزي والأيرلندي الشمالي والاسكتلندي قراراً بمنع اللاعبين الناشئين من لعب الكرات الرأسية.

ويأتي قرار الاتحادات، خوفاً على الناشئين من التعرض لأمراض في الرأس تؤدي للوفاة في سن صغير.

ووفقاً للتغييرات الجديدة في القوانين، لن يلعب الناشئين من سن 12 إلى 16 عاماً، الكرات الرأسية خوفاً من مرض التنكس في الجهاز العصبي الذي يؤدي إلى موت الخلايا العصبية في الرأس.

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وأشار البيان الذي نشرته الاتحادات، أنه لم يثبت أن كرة القدم تسببت في أي حالة من انتشار ذلك المرض، ولكن هذا القرار للتخفيف من أي أخطار محتملة.

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وشددت الاتحادات، أن هذا القرار جاء بعد الاتفاق مع اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي، والتي ستعمل على تطبيق القرار في كافة أنحاء أوروبا بنهاية العام.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، قام بتنفيذ هذا القرار منذ عام 2015.