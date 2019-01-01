الاتحاد الإفريقي يناقش اشتباكات مباراة الصفاقسي ونهضة بركان

اجتماع مثير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يقام اليوم الأحد الاجتماع الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من أجل مناقشة التجاوزات التي حدثت في مواجهة الصفاقسي ونهضة بركان.

وكانت مواجهة الصفاقسي ونهضة بركان في المغرب، تجاوزات من لاعبي الصفاقسي التونسي تجاه حكم اللقاء وطاقمه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيعقد اجتماعه اليوم الأحد بمقره في القاهرة من أجل اتخاذ قرار لما حدث.

وكانت بعثة الصفاقسي التونسي قد اشتكت من بعض المضايقات أثناء تواجدها في المغرب وسينظرها الاتحاد الإفريقي أيضًا.

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وتأهل نهضة البركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم في المغرب بعد الهزيمة ذهابًا بهدفين دون رد.