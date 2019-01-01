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الترجي الرياضي التونسي

الاتحاد الإفريقي يعلن موعد كأس السوبر بين الترجي والرجاء

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كأس السوبر الإفريقي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي ستجمع بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

الترجي التونسي حصل على لقب دوري الأبطال، بعد التغلب على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

الرجاء المغربي توج بكأس الكونفدرالية، بعد فوزه على فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أعلن عن أن مدينة الدوحة في قطر، ستستضيف مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين الترجي والرجاء، يوم 29 مارس المقبل.

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وكان مقررًا أن تقام المباراة في أواخر ديسمبر الماضي على ملعب الترجي التونسي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، حتى تم تغيير موعدها ومكانها.

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