الاتحاد الإفريقي يعلن موعد كأس السوبر بين الترجي والرجاء

كأس السوبر الإفريقي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي ستجمع بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

الترجي التونسي حصل على لقب دوري الأبطال، بعد التغلب على الأهلي المصري بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

الرجاء المغربي توج بكأس الكونفدرالية، بعد فوزه على فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

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📍ستاد القاهرة

🗓️ 10/2/2006



.@midoahm يواسي زميله السابق دروجبا بعد فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية على حساب ساحل العاج. pic.twitter.com/ELg72lMZcu — جول مصر (@goaleg) January 28, 2019

الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أعلن عن أن مدينة الدوحة في قطر، ستستضيف مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين الترجي والرجاء، يوم 29 مارس المقبل.

وكان مقررًا أن تقام المباراة في أواخر ديسمبر الماضي على ملعب الترجي التونسي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، حتى تم تغيير موعدها ومكانها.