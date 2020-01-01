الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة إقامة اليورو في روسيا

كورونا يثير الغموض حول مصير البطولة

علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، على الأنباء التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حول إقامة يورو 2021 في روسيا.

الموجة الثانية من فيروس كورونا في أوروبا، تسببت في انتشار المخاوف حول اليورو، بعد ارتفاع معدل الإصابات في مختلف البلدان.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت الفترة الأخيرة، حول اتجاه الاتحاد الأوروبي لنقل البطولة إلى روسيا، بعدما كان من المقرر إقامتها في 12 دولة مختلفة.

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وفي هذا السياق رد الاتحاد على هذه الأنباء قائلًا لوكالة "SID" :"الجهود الحالية تتركز على التخطيط لإقامة البطولة بوجود الجماهير في 12 ملعباً بمختلف أنحاء أوروبا".

ويأتي هذا التصريح بعد تأكيدات أليكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد، بأن البطولة ستقام بغض النظر عن عودة انتشار كورونا، لكن من غير المؤكد تواجد الجماهير في المدرجات خلال البطولة.

وأشار السلوفيني، إلى احتمالية إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة بغياب الجماهير، مثلما يحدث في معظم الدوريات المحلية وبدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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جدير بالذكر أن اليورو كان من المقرر إقامته في 2020، لكن فيروس كورونا تسبب في تأجيله لمدة عام واحد، ليقام الصيف القادم.