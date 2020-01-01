الاتحاد الأوروبي يضع السيناريو البديل لإلغاء نهائي كأس الملك

كورونا يواصل آثاره المدمرة..

أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أزمة جديدة في أروقة الكرة الإسبانية بعدما أرسل للاتحاد الإسباني مُعلنًا أن صاحب المركز السابع في الليجا سيلعب في الدوري الأوروبي حال عدم لعب نهائي كأس إسبانيا قبل 2 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي أتلتيك بلباو مع ريال سوسيداد في نهائي الكأس، وقد تم تأجيل الحدث إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، ويمتلك النادي الباسكي تحديدًا فرصة اللعب أوروبيًا إذا لُعبت المباراة فقط.

القانون ينص على أن الفائز بالكأس يتأهل إلى الدوري الأوروبي إذا لم يكن ضامنًا لمركز في دوري أبطال أوروبا من مركزه في الدوري، وبالنظر إلى مركز أتلتيك بلباو في الليجا، فكانت كوبا ديل ري هي فرصته للوجود الأوروبي حال التتويج باللقب.

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بلباو يقطن في المركز العاشر، ومع احتمالية إلغاء الموسم الكروي في ظل ما تُعانيه إسبانيا من فيروس كورونا، فسيخسر الأتلتيك فرصة التواجد في الدوري الأوروبي بالفوز بالكأس إذا لم يُلعب النهائي.

فالنسيا هو أكثر الأندية استفادة مما يحدث، ففي حال إلغاء الكأس سوف يصعد إلى الدوري الأوروبي من مراحله المبكرة لتواجده في المركز السابع قبل توقف الدوري في شهر مارس الماضي.

الاتحاد الإسباني سيتواصل مع المسؤولين في سوسيداد وبلباو في الفترة المقبلة للوقوف على إمكانية لعب النهائي حتى ولو بدون جماهير، أما إذا فشلت مساعي إقامة المباراة قبل الموعد المحدد من الاتحاد الأوروبي، فسيضمن فالنسيا الوجود في اليوروباليج.

يذكر أن رابطة الدوري الفرنسي تواجه مشكلة شبيهة حاليًا، حيث تم إلغاء الموسم وتحديد الصاعدين للبطولات الأوروبية بآخر ترتيب للبطولة قبل التوقف، مما جعل الأندية تعترض خصوصًا من كانت لهم الفرصة في التأهل من خلال الكأس أيضًا.