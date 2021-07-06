الاتحاد الأوروبي يدعو إريكسن وطاقم إنقاذه إلى نهائي اليورو

هل يحضر النجم الدنماركي؟

لفتة إنسانية رائعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بدعوة النجم الدنماركي كريستيان إريكسن إلى نهائي يورو 2020.

صانع ألعاب إنتر انهار على أرض الملعب أمام فلنلندا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية باليورو، وتم نقله إلى المستشفى لإنعاشه بعد معاناته من أزمة قلبية.

حالة كبيرة من التضامن ظهرت تجاه إريكسن بعد هذه اللقطة، حيث ظل اللاعب حاضرًا في أذهان الجميع رغم استبعاده من البطولة لأسباب صحية.

الاتحاد الأوروبي قرر استكمال حالة الدعم، بدعوة اللاعب وزوجته وأعضاء الطاقم الطبي الذي أنقذ حياته والمكون من 6 أشخاص إلى نهائي اليورو في ويمبلي.

تقارير صحفية أكدت أنه من غير المعروف حاليًا ما إذا كان إريكسن سيقوم بهذه الرحلة إلى ملعب ويمبلي من بلاده، بسبب قضاء الفترة الحالية في مرحلة التعافي.

ولكن من المتوقع بكل تأكيد حضور الطاقم الطبي، وفقًا لما أعلنه المسعف بيدر إرسجارد أحد أعضاء الفريق الطبي، والذي ساهم في إنقاذ إريكسن فور سقوطه.

وقال إرسجارد إنه تلقى هذه الدعوة هو وزملائه في الطاقم، وقد وافقوا على الفوز، حيث أبدوا شعورهم بالفخر بسبب هذا التكريم على المجهود الجماعي الذي تم بذله في هذه اللحظات الصعبة.

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الظهور الأول بعد السقوط في يورو 2020.. إريكسن بصحة جيدة!

ومن جانبه صرح متحدث رسمي باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة "AFP:"نحن لا نعلم الآن هل سيأتي إريكسن مع زوجته أم سيفضلان الراحة".

يذكر أن الدنمارك تلعب في نصف نهائي يورو 2020 أمام إنجلترا، مساء الأربعاء، طمحًا في الوصول للنهائي للمرة الأولى منذ 1992.