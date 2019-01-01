الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض

هل تُلغى قاعدة الهدف خارج الأرض في المواسم المقبلة من البطولات القارية؟

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض في الأدوار الإقصائية بالبطولات المختلفة.

يويفا أعلن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد بداية من الأدوار الإقصائية في دوري أبطال اوروبا خلال الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن الاتحاد الأوروبي استمتع إلى طلبات عدد من مدربين الفرق الكبرى ويخطط لإلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض.

وفي حال إلغاء القاعدة، فسوف ينطبق الأمر على بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية.

وأشارت إلى أنّ الأمر يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي وتقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مما يعني أنّ الأمر يحتاج وقتًا.

📍هنا.. غزّة



هنا إمكانات ضئيلة.. وأحلام حدودها السماء ✨ pic.twitter.com/E5im4xrYW5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وكان دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، قد أبدى اعتراضه على قاعدة الهدف خارج الأرض مشيرًا إلى أنّ سهولة الانتقالات تتطلب التغيير، وذلك في اجتماع المدربين في سبتمبر الماضي.

وانضم كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، وتوماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لسيميوني وطلبوا إلغاء القاعدة.

جدير بالذكر أنّ بطولة دوري أبطال أوروبا سوف تعود يوم الأربعاء المقبل بمواجهة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في ذهاب ثمن النهائي.