الاتحاد الأوروبي يحسم موعد عودة دوري الأبطال

سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 9 يوليو قراره بشأن مكان وموعد المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

سيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 9 يوليو قراره بشأن مكان وموعد المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن يُلعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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وفقًا لتقارير صحفية من ماركا ، فأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سينتهي من تحديد مواقع كل مباراة متبقية في المسابقتين يوم الخميس القادم ، ويبقى بورتو وجويمارايس كخيارين احتياطيين .



ويظل اليويفا قابل للتكيف مع جميع الخيارات المتعلقة بإكمال الموسم ، ولكن من المتوقع أن يتحول دوري أبطال أوروبا إلى شكل مباراة واحدة من ربع النهائي.



ولا تزال هناك أربع مباريات من دور الـ16 التي تقرر في المرحلة الثانية ، بما في ذلك مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وبرشلونة ضد نابولي.



وبالنسبة إلى الدوري الأوروبي ، فقد تم تخصيص المنافسة في كولونيا في أواخر شهر أغسطس ، مع نظام المباريات الواحدة المماثل لدوري الأبطال ،أما بالنسبة لإشبيلية وخيتافي لا يزال القرار معلقًا.