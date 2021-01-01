الاتحاد الأوروبي يحرم دبلن وبيلباو من تنظيم اليورو

المجموعة الخامسة تتأثر بالتغييرات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تجريد مدينتي بيلباو ودبلن من تنظيم بطولة يورو 2020 بسبب صعوبة تواجد الجماهير.

البطولة كان من المقرر إقامتها العام الماضي، لكن قيود فيروس كورونا، تسببت في تأجيلها إلى صيف 2021، على أن تحمل نفس اسمها دون تغيير.

الاتحاد الأوروبي يحاول بقدر الإمكان، إقامة المباريات في أماكن يمكن تواجد بها مجموعات من الجماهير حتى لو بشكل محدود.

وهو الأمر الذي لا ينطبق على دبلن وبيلباو، ليتم نقل المباريات التي كان من المقرر لعبها في المدينتين، إلى مدينتي لندن الإنجليزية وسانت بطرسبرج الروسية.

ويأتي ذلك بعد الاجتماع الذي أقامه الاتحاد، اليوم، الجمعة، وتم الاستقرار فيه على استمرار ميونخ كأحد المنظمين، لأن السلطات الألمانية ضمنت تواجد ما لا يقل عن 14500 ألف متفرج بملاعب المدينة.

وقال يويفا في بيان رسمي:"سيتم نقل المباريات الأربع المقرر إقامتها في بيلباو إلى ملعب لا كارتوجا في إشبيلية، بعدما تأكد السماح للجماهير بالتواجد بنسبة 30% من سعة الملعب لمباريات المجموعة الخامسة ودور الـ16".

وأضاف:"هناك 3 مباريات من المجموعة الخامسة ستقام في سانت بطرسبرج بدلًا من دبلن، حيث تستضيف المدينة الروسية 3 مباريات أخرى بالمجموعة الثانية وربع النهائي".

وتابع:"مباريات دور الـ16 التي كان من المقرر لعبها في دبلن، تم نقلها إلى ملعب ويمبلي بمدينة لندن الإنجليزية".

وتعتبر المجموعة الخامسة التي يتواجد بها إسبانيا، بولندا، السويد وسلوفاكيا هي الأكثر تأثرًا بهذه التغييرات.

ومن المقرر أن تلعب إسبانيا مبارياتها في إشبيلية بدلًا من بيلباو، بينما تقام مباريات بولندا وسلوفاكيا، السويد وسلوفاكيا، السويد وبولندا في روسيا.

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وأخيرًا بالنسبة لدور الـ16 من البطولة، سيتم نقل مباراة دور الـ16 بين متصدر المجموعة الرابعة ووصيف السادسة إلى ملعب ويمبلي بدلًا من دبلن.

وهو ما يعني أن إنجلترا التي ستلعب منافسات المجموعة الرابعة في لندن، قد تتواجد أيضًا في نفس المدينة بدور الـ16.